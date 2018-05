Musik

Viby: 9. maj indtræder det foreløbige højdepunkt i samarbejdet mellem Steffen Brandt og Viby Efterskole. Her giver han koncert sammen med skolens Storekor, der omfatter alle skolens 110 elever. Og de 500 siddepladser i salen blev udsolgt på godt tre dage.

Steffen Brandt har i flere omgange optrådt på Viby med sine solokoncerter - bl.a.gså til et grundlovsarrangement, hvor han lagde endnu flere ord ind mellem sangene, end han plejer.

Samtidig med at Steffen Brandt er en af vor tids bedste sangskrivere og tekstforfattere, er han også bag scenen et menneske, der meget gerne går i dialog. Disse mange fælles oplevelser og samtaler med Steffen på Viby samt hans fornemmelse for Vibys kultur har gjort, at han nu sidder i skolens Advisory Board, som rådgiver for den elevstyrede eventorganisation "Live Lillebælt" - og da han i fjor foreslog, at man måske skulle lave noget sammen en gang, tog skolen ham på ordet.

Resultatet kan ses og høres onsdag 9. maj kl. 19.30.