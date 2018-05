Den Fynske Opera: - Vi har ekspertisen og viljen

I Fyens Stiftstidende 2. maj kunne man læse en udtalelse fra en udenlandsk sanger, der medvirker i Wagners Ring i Odense, at denne produktion hæver Odenses kultur op på et helt nyt niveau, og at man tager et stort skridt ind i fremtiden ved at præsentere så høj kvalitetskultur i Odense. Han glæder sig også over, at Odense har bygget et operahus.

Som operachef i det allerede eksisterende operahus i Odense må jeg reagere og fortælle denne sanger og omverdenen, at vi faktisk allerede har et anerkendt operahus i Odense, der præsenterer kunst i højeste kvalitet.

Så sent som i sidste uge var undertegnede til uddelingen af Carl Prisen, hvor forestillingen "Knud Romers ABC" var nomineret som bedste komposition for børn. Samme forestilling er netop lige blevet nomineret til en Reumert for bedste forestilling for børn og unge. Så Odenses opera høster stor anerkendelse for tiden. Dette tiltrækker stor opmærksomhed mod Fyn og Odense. Det er i øvrigt ikke første gang Den Fynske Opera får ros for sine forestillinger, vi fik god kritik af vores opførelse af "Den Glade Enke" i december og så sent som i 2015, vandt Den Fynske Opera en Reumert for årets bedste opera-forestilling.

I øvrigt må anerkendelse af et operahus nødvendigvis ligge i kvaliteten af de forestillinger, der præsenteres, og ikke kun bero på, at der bliver opført forestillinger og at disse har en vis størrelse; og er størrelse lig kvalitet?

Artiklen gav grobund for refleksionen over opera i Odense.

Jeg er meget enig med Odense Symfoniorkester i, at vi har brug for opera - opera der bliver produceret og præsenteret her i byen - også de stort anlagte produktioner og alt sammen på højeste niveau. At man vælger at lave hele " Nibelungens Ring" som den første produktion i Odeon er et sats, som jeg tager hatten af for, at de tør.

Men siden hvornår er Odense Symfoniorkester blevet et operahus? Orkesterets mission var i sidste rammeaftale med Odense Kommune at fremme musiklivet i landsdelen. Men fremmer det opera som kunstart i Odense, at Den Fynske Opera som den lille institution, i den grad bliver kørt over af en større kommunal samarbejdspartner?

I andre større byer som Aarhus og København ligger ekspertisen i at producere opera hos henholdsvis Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater, og burde det ikke være sådan i Odense også? At den kommunale kulturinstitution med ekspertisen og kernekompetencen har opgaven og et tilsvarende tilskud?

På Den Fynske Opera vil vi hjertens gerne producere flere og større forestillinger, men vores økonomi, der i øvrigt er ca. en femtendedel, altså 1/15 af Symfoniorkesterets, er simpelthen ikke til det. Derfor er det også stærkt konkurrenceforvridende, at vi ikke har de samme muligheder, fordi vi ikke har de samme vilkår.

Artiklen får mig til at tænke på, at man burde begynde at tænke anderledes, når der skal fordeles midler hos Odense Kommune.

Når nu Odense Symfoniorkester, ligesom Den Fynske Opera, synes, at det er vigtigt at præsentere opera, så burde man tage de ca. 4-6 millioner som det alligevel koster Odense Symfoniorkester at producere en forestilling, og lægge disse midler over i den institution, der rent faktisk har det at producere opera som kerneområde og kernekompetence, nemlig Den Fynske Opera. Vi har både evnerne, ekspertisen og viljen til at lave kvalitetsopera på Fyn - også i stor skala.

Samtidig kunne man bruge Aarhus som eksempel og gøre Odense Symfoniorkester forpligtet til at spille til en af vores produktioner pr. sæson - gerne i Odeon.

Derved vil man udnytte kulturkronerne bedre, og hver institution vil kunne koncentrere sig om sine kerneområder. Samtidigt vil man styrke begge institutioners identitet og skabe et nyt brand til Odense.

Vi på Den Fynske Opera vil gerne et sundt og endnu stærkere samarbejde og fællesskab med Odense Symfoniorkester og Odense Kommune, og vi vil gerne medvirke i en dialog om, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre, sammen.