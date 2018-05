Læserbrev: Når vi dagligt læser og hører om, hvor farligt det er at ryge, må man have dyb respekt for dette. Men man må samtidig sige til pressen, hvorfor er der ingen, der gider tager fat i emnet ludomani, man kan ikke se TV, uden der er reklamer for spil? Dette burde forbydes, de personer der spiller meget, bliver afhængige af spillet og vil i mange tilfælde blive ruineret.

Når man i dag åbner for TV og vil se en fodboldkamp, bliver man præsenteret for tre-fire personer, der står og ævler om kampen. Når så kampen går igang, er man nødt til at tage lyden fra, da man ikke gider at høre på alt det sludder, der bliver sagt under kampen. Når der er pause, kommer der igen reklamer for spil, det burde forbydes.