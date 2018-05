Mie Vode Moll, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Svendborg Kommune, Anette Blynél, formand for Rådet for Socialt Udsatte og Mar

Læserbrev: Politikerne i Svendborg Kommune skal inden sommerferien tage stilling til, hvilke ansatte og borgere der rammes af besparelser. Der er lagt op til besparelser, som kan betyde fyringer af op til seks socialrådgivere i Familieafdelingen og fem socialrådgivere i Socialafdelingen. Det vil ramme de allermest udsatte børn og voksne.

Socialrådgivere i den borgernære sagsbehandling yder råd og vejledning, udreder sammen med borger og netværk behovet for støtte, bevilger indsatser og følger op på, om indsatserne lever op til borgerens og kommunens forventninger. Socialrådgivere på værestedet Stenbruddet og i det særlige misbrugsbostøtteforløb ICM arbejder frem mod, at mennesker, ramt af hjemløshed og misbrug, motiveres og støttes til at forandre deres liv til det bedre.

Effekten af en god sagsbehandling og egnet indsats er kendte. En grundlæggende forudsætning for, at det kan lykkedes borgeren at finde nye veje, er en god relation og tæt støtte fra socialrådgiverne. I denne tid står borgere og ansatte af frygt for besparelsernes konsekvenser frem - vores opfordring er at lytte til deres erfaringer.

Besparelser og fyringer af socialrådgivere går stik imod, hvad mange andre kommuner vælger: At opprioritere den borgernære sagsbehandling og den tidlige indsats. I Herning har man dokumenteret, at øget kvalitet i sagsbehandlingen for børn, unge og deres familier ud fra "Sverigesmodellen" er en investering, som sparer kommunen penge. I Horsens har man netop sparet 1,8 mio. kr. ved at halvere sagstallet for socialrådgiverne, som arbejder med de mest udsatte unge på Uddannelseshjælp.

Dansk Socialrådgiverforening og KL følger og bidrager til udviklingen af investeringsmodeller, og til efteråret fremlægger Dansk Socialrådgiverforening en investeringsmodel for det specialiserende voksenområde.

Udviklingen for borgerne i Svendborg bekymrer os, hvis politikerne vælger at gå den stik modsatte vej ved at fyre socialrådgivere og spare på den tidlige indsats. Det vil tilmed ramme arbejdsmiljøet for de tilbageværende ansatte.

Det nytter ikke at spare os ud af Svendborg Kommunes økonomiske problemer ved at ramme de svageste borgere. Det sender blot en ekstraregning retur til os i fremtiden.

Vores budskab er klart: Vi skal investere i velfærd, fremfor at afvikle den velfærd vi har opbygget gennem generationer. På tværs af Danmark arbejder kommuner med investering i sagsbehandling og udvidelse af viften af tilbud til borgerne. Lad os følge den vej i Svendborg.

Invester i god sagsbehandling og indsatser til borgerne - det betaler sig menneskeligt og økonomisk samt skaber attraktive arbejdspladser!