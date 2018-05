Debat: Familien Lynge på afveje

Læserbrev: Når Maria Lynge, datter af Dorthe Lynge, lige pludselig er på banen med et læserbrev, hvori hun påstår at stå bag den falske profil Tom Jensen, og ikke mindst de 42 svinske indlæg hun dermed skulle have skrevet, må jeg sige - Maria, du lyver flere gange.

Jeg blokerede profilen fra første indlæg, da jeg kunne se, den havde Dorthe som bagmand og dermed "forsvarede" du ikke mor, men skrev til stadighed hadske indlæg, eller rettere Dorthe Lynge gjorde, for beviserne for sammenfald var jo overvældende og ikke til at komme uden om.

Jeg tager bare et af udklippene fra dagens FAA, hvori "Tom Jensen" blandt andet skriver om Jens Munk: "Vi har intet hørt fra dig i flere år".... Jo, Dorthe Lynge, du er genkendt i tale og væremåde, men hvor er det trist, at familien Lynge nu har fået opdraget sin påståede kristne datter til at lyve i et forsøg på at redde mors r..!

Jeg forstår ikke, at jeres menighed accepterer den slags, jeg forstår ikke at Dansk Folkeparti gør. Jeg håber manden, hvis foto I brugte til profilbillede, vil lægge sag an mod jer for misbrug.

En af de sætninger som også kom ud af munden på familien Lynges falske profil var: "Morten skulle få styr på sin familie". Tænker familien Lynge bare skulle starte med at få styr på sig selv.

Og så lige en afslutning - for at "copy-paste" en udtalelse fra Dorthe Lynge: Jeg var blevet advaret af jeres familie, byrådspolitikere, mennesker på gaden, firmaer, og adskillige bemærkninger på min FB-side, om Dorthe Lynge, jeg var desværre blåøjet og troede ikke på, at det var så slemt, det har så vist sig at være meget værre.