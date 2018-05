Debat: Kære Maria

Læserbrev: Som en overraskende udvikling på Tom Jensen-historien, dukker Dorthe Lynges datter pludselig op og påtager sig al skylden. Grunden til de mange særdeles latrinære skriverier på Facebook skulle være en reaktion på tonen i debatten og angreb på hendes mor fire år efter, moderen startede som politiker og en karriere der aldrig har manglet negativ omtale. Nu er jeg 76 år og forstår ikke meget af, hvad de unge gør på nettet, men at kalde min søn en landsbytosse, for at hæve niveauet i debatten, lyder underligt.

Kære Maria, jeg kender dig ikke, men hvis det er dig, der mange gange har svinet mig og min søn til, så synes jeg måske du burde undskylde over for mig, før du undskylder til din mor, hende har du jo først skadet, da løgnen blev offentlig. Som dig er jeg også kristen og ved, at en af de mest kristne ting man kan gøre, er at tilgive dem som begår fejl mod en, så hvis du ønsker at sige undskyld for dine grimme ord, så tilgiver jeg dig gerne.

Men du er ung endnu og lærer nok, at hvad man gør ved andre, tit og ofte rammer en selv, det er der vist også et par linjer om i biblen, som I måske kunne reflektere over i familien.

De onde tunger der påstår, at du bare er sat frem for at tage presset af din mor, og sproget i dit læserbrev er så langt fra sproget, du har brugt på Facebook, vælger jeg ikke at lytte til.