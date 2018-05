Nyborg Miniby er en hengemt én af slagsen. Folkene bag satser på, at det gamle Nyborg én miniature kan komme op af kælderen og frem i lyset, inden det slukker. Politikerne er inviteret på rundvisning blandt de 100 små bygninger.

Nyborg: I en kælder i den tidligere byskole på Dronningensvej gemmer sig op imod 100 historiske bygninger fra det gamle Nyborg. Her har folkene bag Nyborg Miniby skabt et stykke Nyborg en miniature i størrelsesforhold 1:50. Det hele tilbage fra en tid, da kongebyen stadig kunne holdes i ave indenfor voldene. Ligesom byen forlængst er vokset ud over voldene, så har minibyen også lidt af vokseværk og manglen på plads i kælderen er udtalt. Der er kun plads til cirka en fjerdedel af bygningerne, mens resten opbevares i vindueskarme og i det tilstødende værkstedslokale, hvor byens bygges på baggrund af gamle fotos og tegninger. - Katastrofen er fuldendt. Vi har ramt afgrunden, når det gælder plads. Så ingen nyborgenser eller turist kan få oplevelsen af, at se den historiske by Nyborg, som den var da hele voldanlægget eksisterede, og dermed et visuelt indblik i Nyborg bys fortids historie, fremhæver Preben Routhe i en skrivelse til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget.

For småt

Preben Routhe er i gang med Vor Frue Kirkes spir i kobber og er en af nuværende otte bygherrer på minibyen, som havde sin spæde start tilbage i 1992. I de forløbne år har byggestop ikke været et tema, og i 2005 rykkede minibyen ind i kælderlokalet på den tidligere skole. Rummet er for længst blevet for småt til at præsentere en model af Nyborg fra en svunden tid. - Vi har bygget og bygget - det er jo vores opgave. Men interessen fra politikernes side, turistbureauet og handelens formænd har ikke været stor nok. Det er ikke fordi vi ikke har prøvet, men det har øjensynlig ikke været stort nok til at virke interessant, funderer Preben Routhe over mange års tomgang. Bygherrerne omkring Nyborg Miniby har af to omgange henvendt sig til Nyborgs Kultur- og Fritidsudvalg for at gøre opmærksom på den håbløse situation. Det tidligere udvalg var i fjor forbi de fine bygninger i kælderen. Og tirsdag har det nye udvalg sat kryds i kalenderen til en rundvisning blandt de gamle huse i forholdet 1:50

Frem i lyset