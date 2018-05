- Projekt med at genoplive stationsbygningen er jo godt både for byen og forretningslivet, siger Bjarne Dyrehauge, og det er præcist det, der er duoens primære funktion: at sørge for, at forretningslivet - og dermed byen - stortrives.

Ringe: Den gamle stationsbygning i Ringe har de seneste tre måneder gennemgået en kraftig genoplivning, og en af grundene hertil er bymæglerne, Tine Lorentzen og Bjarne Dyrehauge, der for det første har givet foreningen "Liv i Ringe Stationsbygning" en hjælpende hånd med tilvejebringelse af projektet og efterfølgende har lejet sig ind og placeret deres kontor i bygningen for at skyde ekstra energi ind i foreningens arbejde.

- Jeg løber mine skosåler flade, for jeg bevæger mig ud i gadebilledet og er meget ude at snakke med butikkerne om, hvordan de har det, og hvordan deres hverdagsliv er, siger Tine Lorentzen og fortæller, at det har taget tid at bygge de relationer op.

Hvor han ser sig selv som manden, der banker firmaer og instanser på dørene for at sætte gang i udviklingen af nye forretninger, er hans kollega mere den, der tager kontakt til forretningerne for at tilbyde råd og vejledning til markedsføring, og andre forretningsmæssige overvejelser.

Og også Ringe Handelsstandsforening, som de fra starten af har betragtet som deres vigtigste samarbejdspartner, har taget godt imod bymæglerne.

- Vi har fået et rigtig godt samarbejde op at køre med handelsstandsforening, og hver 14. dag holder vi morgenmøde med personer fra bestyrelsen for at sikre en vedvarende positiv udvikling, siger Tine Lorentzen, der føler, at det første år som bymægler har været hårdt, men at arbejdet begynder at bære frugt.

- Det gælder om at tænke positivt og bevare troen, og hvis alle handlende arbejder sammen om at gøre Ringe til en attraktiv handelsby, vil det også ske, siger hun.

Men både hun og Bjarne Dyrehauge er bevidste om, at det i sidste ende er borgerne selv, der bestemmer, hvor vidt de ønsker en levende handelsby på Midtfyn.

- Folk skal huske, at hvis de ikke køber kødet hos slagteren eller skoene hos skohandleren, så kan forretningerne ikke overleve, og det vil gøre byen fattigere på flere måder, for huspriserne er også afhængige af, om der er et driftigt handelsliv i byen, advarer Bjarne Dyrehauge.