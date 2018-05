Når selv Aarhus Stiftstidende i mandagens udgave betegner AGF's sejr over OB som ufortjent, så er en hjemmesejr til århusianerne på 3-2 altså svært forklarlig.

Men man er ikke bedre end det svageste led og OB svigtede defensivt i begyndelsen af anden halvleg. Ryan Laursen bragte forvirring i det forreste område ved et langt indkast og Marco Lund blev forvirret og headede i græsset. Netop ved dødbolde kunne man godt have brugt Frederik Tingager, der nu slås mod nedrykning fra 2. Bundesliga for Eintracht Braunschweig.

“ Talen om med tiden at være tophold og spille som sådan vil virke som en sejrstale af Komiske Ali under Irak-krigen.

Jeppe Tverskov havde i minutterne inden 3-2-målet mistet bolden i fremadspillet og netop her og måske også ved århusianernes mål til 1-1 manglede OB en 6'er-type til at forudse, hvor der skulle tætnes. Tverskov mistede i hvert fald bolden igen og det kom til at koste, fordi Peter Ankersen fik lov til at score via Martin Pusic, der næppe var offside.

Altsammen detaljer, som det kan være irriterende at dvæle ved, når OB i perioder af kampen var så dygtig med bolden, at man var tæt på at knibe en tåre. Netop Jeppe Tverskov og Jens Jakob Dyhr Thomasen vendte og drejede rundt for næsen af frustrerede AGF'ere, der efter kampen hang udmattede i tovene, mens kamplederen rakte deres hænder i vejret som tegn på sejr.

OB's cheftræner Kent Nielsen har igen og igen pointeret, at hans mission er at opdrage sit hold til at være gode med bolden, så man er klar til at spille som et tophold. Men det nytter i så fald ikke intet at blive slået ud den 13. maj, når foråret begynder at skrige på topfodbold på stadion efter en knirkende kold og skuffende afslutning i grundspillet og nogle staffage-kampe i kvalifikationsspillet. OB kan ikke igen leve med at blive indplaceret som nummer ni eller ti efter denne sæson. For så er man lige vidt. Talen om med tiden at være tophold og spille som sådan vil virke som en sejrstale af Komiske Ali under Irak-krigen.

Derfor er presset enormt på OB søndag aften mod AGF. Hvis århusianerne har et dårligere fodboldhold end OB's, så skal det sørme-sjaskende-mig bevises, når det er allermest påtrængende.