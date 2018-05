Danske Rederier vil gerne have flere kvinder til søs. Derfor inviterer Simac tirsdag til Girls at Sea event for at inspirere til søofficers-uddannelserne.

Svendborg: Svendborgs maritime uddannelsesinstitution Simac kommer måske til at vrimle med kvinder, når der tirsdag er Girls at Sea event 2018 - specielt for kvinder.

Det er Danske Rederier, der gerne vil have flere kvinder til søs. Derfor holder uddannelseskampagnen World Careers og SIMAC et arrangement for unge kvinder, der forhåbentlig kan blive inspireret til en karrierer på søen.

Håbet er at tiltrække kvinder til en karriere som officer i handelsflåden som maskinmester eller skibsfører?

Der vil i løbet af dagen være oplæg om uddannelses- og karrieremulighederne i Det Blå Danmark, rundvisning på SIMAC, og kvinderne vil i en Ship Game-konkurrere blive udfordret i de problemstillinger, som et skib kan opleve til søs.

Der vil også være repræsentanter fra rederier samt studerende til stede hele dagen, som vil stå klar til en snak og svare på eventuelle spørgsmål.

Eventet er for dig, der er i gang med, eller har afsluttet, gymnasiale uddannel- ser og drømmer om en karriere som officer i handelsflåden enten som f.eks maskinmester eller skibsfører.

Programmet byder desuden på forskellige ting som oplæg fra kvindelige studerende på SIMAC, og fra en kvindelig kaptajn.