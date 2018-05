Indsigt

Institut for Center-Planlægning A/S (ICP) beskriver i ny rapport, at ingen butikker i Assens Kommune vil lukke ved, at Netto flytter butikken fra Østergade til Fåborgvej ved ringvejen. Men butikker i nærområdet vil dog miste omsætning. Blandt andre Spar i Ebberup som står til at miste fem millioner kroner, fastslår rapporten. Her forholder købmand Marlene Larsen fra Spar i Ebberup sig til fremtidsscenariet. Og hun er bekymret for specielt Assens by.

Institut for Center-Planlægning fastslår i deres nye rapport, det ikke får nogen betydning, at Netto vil bygge en ny butik på Fåborgvej 14-16 i Assens (og flytte fra Østergade). Dog står der, at din butik kan forvente minus fem millioner kroner i omsætning fra 2020. Hvad mener du om det?

- Jeg ser sådan på det, det er et spørgsmål om, hvad Assens Handelsstandsforening vil med Assens by. Hvis de flytter dagligvarebutikkerne uden for bymidten, så lukker de små specialbutikker inde i Østergade. Hvis det er det, de gerne vil: Ja, så skal de flytte dagligvarehandlen uden for byen. Jeg mener ikke, det hverken gavner turismen eller noget andet. Vi har det svært i forvejen. Du kan se rundt om i landet, alle de steder, de flytter dagligvarehandlen uden for byen, der gavner det ikke bymidten. Der er ikke nogle steder, jeg har kunnet finde, hvor det vil gavne bymidten.

Dagligvarebutikker i Assens by Dagligvarebutikken Netto pønser på at bygge en ny butik på Fåborgvej 14-16 i Assens. Den nyværende ligger i Østergade 78. Det kræver en ny lokalplan og et politisk ja.Assens har disse dagligvarebutikker i dag:Aldi (Nørre Alle), Fakta (Nørre Alle), Netto (Østergade), Rema 1000 (Østergade) og SuperBrugsen (Søndre Ringvej). Med opland er der Spar i Ebberup og Dagli'Brugsen i Sandager.En ny, ikke offentliggjort rapport fra Institut for Center-Planlægning A/S, er udarbejdet mht. konsekvenserne ved, Netto flytter deres butik. Den skal formentlig politisk behandles i juni.

Så du mener, når det ligger for eksempel i byen, så kan man lige handle ved siden af en dagligvarebutik og så i en specialvarebutik?

- Det er dagligvarehandlen, der trækker. Det ligger der også rapporter om. Det er dagligvarebutikkerne, der trækker folk ind til byen, og så skal de handle i specialbutikkerne. Begynder de at lægge dem uden for byen, så lukker de specialbutikkerne. Fordi så vil turisterne ikke komme til Assens. Og så kommer de heller ikke ud til mig.

Nu bliver der tale om, de kun vil flytte 700-800 meter i forhold til i dag, så er det vel ikke et stort problem?

- Det er stadig uden for bymidten. Og det er et sted, der ikke må være dagligvarebutikker (endnu, det skal kommunen blandt andet beslutte sig for via en ny lokalplan, red.). Så åbner de op for, at dagligvarebutikkerne må ligge der, og så kommer der også flere dagligvarebutikker derud at ligge. Der er flere, der gerne vil til Assens. Og så er det, at det her kommer til at gå galt. Det mener jeg.

Rapporten siger, at I står til at miste fem millioner kroner ved en flytning. Hvor meget er det? Er det noget, I kommer til at mærke og hvor realistisk er det?

- Det vil det nok gøre. I og med du åbner op for dagligvarehandel, kommer der også flere derud. Du lukker Østergade for specialbutikker, og det vil på den lange bane komme til at gå meget mere ud over mig end fem millioner kroner. På den lange bane.

Men har du ikke rimelig godt fat i dine kunder ude i Ebberup allerede?

- Jo, det tror jeg. Det er heller ikke så meget mig selv, jeg er bange for. Det er selve Assens by. Og specialbutikkerne i Assens by. Det er dem, jeg er mest bekymret for og for vores turisme. Hvis turisterne ikke kommer, fordi vi ikke har nogen specialbutikker ned gennem byen og ikke noget liv i byen, så vil det heller ikke gavne mig. Det vil på den lange bane gå ud over mig også, hvis vi ikke får turister.

I ligger noget fra Assens - kunne man ikke se det som om, I har jeres område og Assens har sit?

- Det kan du godt se det som om, men for mig er Assens også min handelsby, hvor jeg ønsker der er liv og mange butikker, som kan trække turister til området.