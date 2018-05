112

Ild i villaer i Snoghøj midt under halvmaraton lørdag og igen dagen efter. Politi advarer: Vær forsigtig under de næste solrige dages havearbejde. Gammel FDF-hytte også brændt. Udrykning i nat.

Er brand i Erritsø påsat? Sydøstjyllands Politi undersøger nu, hvorfor den tidligere FDF-hytte på Erritsø Bygade 8a nedbrændte natten til mandag, ved 01.00-tiden. - Vi skal selvfølgelig undersøge, om branden er påsat, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen: - Vi ved godt, hytten har været et mødested, og at unge på knallerter færdes der, men vi kan ikke sige, om der er en sammenhæng med branden.

- Brug ukrudtsbrænderen mellem fliser, men ude i det åbne. Langt væk fra bygninger, lyder det fra indsatsleder Johnny Rasmussen, Trekantområdets Brandvæsen.

Han og de øvrige brandfolk var med både sprøjter og tankvogne til brande på først Ravnsgårdsvej lørdag og Snoghøjvej søndag.

“ Bruger man en ukrudtsbrænder tæt på en hæk, en sokkel - eller på anden måde tæt på bygninger og træværk - kan det gå meget stærkt, og i sollys ser man heller ikke så let, hvor lang brænderens flamme egentlig er Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, Sydøstjyllands Politi

Lørdag lød alarmen midt under det flere tusinde løbere store Lillebælt Halvmarathon 2018. Slukningskøretøjerne måtte ad en særlig rute og guides frem, og i nogle sekunder blev hovedfeltet holdt tilbage, så der var fri passage ind til Ravnsgårdsvej. Ilden bredte sig fra haven til træværk og ind til villaens spær, forklarer Johnny Rasmussen. Beboerne må genhuses, da en del af deres bolig er skadet af slukningsvand.

Søndag klokken 12.44 brød der så brand ud i en villa på Snoghøjvej. Bygningen var overtændt, da brandvæsnet nåede frem, og er nu totalskadet af flammer, røg og vand.

- Vi har fjernet taget med en kran for at sikre os, at alt er slukket, og skadeservice er rekvireret til at fjerne computere og andet indbo, oplyste indsatsleder Johnny Rasmussen søndag aften.

Ifølge politiet kom ingen heldigvis videre til ved de to brande.