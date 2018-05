Telia og Telenor kan ikke tvinges til at udlevere data om kunder mistænkt for brug af ulovlige filmtjenester.

Teleselskaber er ikke forpligtede til at udlevere oplysninger om deres kunder, selv om kunderne er mistænkt for at have brugt ulovlige tjenester til download eller deling af film på nettet. Det slår Østre Landsret fast.

Kundernes ret til at beskytte personlige oplysninger vejer tungere end film- og serieindustriens muligheder for at beskytte ophavsret. Det er konklusionen fra landsretten, som dermed når frem til det modsatte resultat end Retten på Frederiksberg.

Sagen handler om, hvorvidt Telenor og Telia i Danmark kan pålægges at udlevere oplysninger om kunderne til et selskab, der repræsenterer rettighedshaverne af de pågældende film. Anmodningerne drejede sig om cirka 4000 ip-adresser.

Telia og Telenor indbragte sagen for retten. De mener, at borgernes retssikkerhed vil blive krænket unødigt, hvis de udleverede oplysningerne.

Det er blandt andet advokatfirmaerne Opus og Njord, der i de seneste år har øget presset på brugerne af de ulovlige hjemmesider.

Med trusler om retssager tilbydes telekunder, hvis ip-adresser har tilgået de ulovlige sider, et forlig på 2200 kroner.

Hos Telia mener administrerende direktør Morten Bentzen, at landsrettens kendelse er en sejr for databeskyttelse af telekunder.

- Vi udleverer kun data om vores kunder til politiet og kun, hvis der foreligger en dommerkendelse, siger han i en pressemeddelelse.

- Formålet med lovgivningen er terrorbekæmpelse og bekæmpelse af grov kriminalitet. Telia skal ikke udlevere vores kunders data til andre formål, tilføjer han.

Samme melding kommer fra Telenor Danmark.

- Vi og andre danske teleselskaber er pålagt at logge kundedata, for at politiet kan bekæmpe grov kriminalitet og terror - men lovgivningen har bare ikke været klar nok i forhold til anvendelsen af logget data, siger juridisk direktør Mette Eistrøm Krüger.

Advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm ærgrer sig på vegne af filmproducenterne over, at "filmpirater får lov at gemme sig".

- Det er en trist besked til den danske film- og tv-branche, at mulighederne for selv at undersøge ulovlig fildeling besværliggøres, og at arbejdet i højere grad må overlades til politiets knappe ressourcer, siger han i en pressemeddelelse.