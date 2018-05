Debat: Teknologipagten: Gem krudtet til erhvervsuddannelserne

Læserbrev: En ny rapport fra universiteterne viser, at de naturvidenskabelige uddannelser har det rigtig godt. De sidste ti år er antallet af studerende tæt på fordoblet fra omkring 28.000 studerende til cirka 44.000 på de forskellige tekniske og naturfaglige uddannelser.

Det er godt nyt. Der er brug for masser af højtuddannede med digitale og tekniske kompetencer i fremtiden. Også i de små og mellemstore teknisk orienterede virksomheder. Derfor er det også positivt, at Teknologipagten, som regeringen i april lancerede i samarbejde med en hel række offentlige og private aktører, har en stor del af sit fokus der.

Samtidig er det vigtigt, at pagten nu ikke får fyret alt sit krudt af, der hvor der allerede er godt gang i gryden. Udviklingen indenfor de tekniske universitetsuddannelser er i gang, og den viser, at de unge allerede har forstået budskabet - det er vigtigt med højteknologisk viden i fremtidens Danmark.

Derfor vil jeg opfordre de mange samarbejdspartnere i Teknologipagten til at fokusere penge og kræfter der, hvor det kun er den første gnist, som er ved at fænge. Vækst i tilgangen til erhvervsskolerne var for første gang i adskillige år en realitet dette forår. Men stigningen var kun på 0,1 procent, og det er slet ikke nok til at dække behovet for kloge hænder i årene fremover.

For netop Teknologipagten giver med sin stærke invitation til samarbejde mellem skoler, virksomheder og organisationer en unik mulighed for at styrke erhvervsuddannelserne. Når skoler og virksomheder kender hinanden bedre, bliver vejen fra et gymnasiefokuseret folkeskolesystem til de praktiskfaglige uddannelser kortere. Det virker meget bedre end store præmiesummer til de studerende.

Vores mange små og mellemstore virksomheder skal nok tage deres del af ansvaret. Tal fra tidligere på året viser, at langt de fleste i den gruppe af virksomheder har langt flere lærlinge, end de behøver. De er også klar til at spille deres rolle i de projekter, som skal sættes i værk, for at Teknologipagten kommer i mål.

Så kan elever i udskolingen landet over få et reelt billede af de jobmuligheder, som de tekniske erhvervsuddannelser giver - og dermed træffe det rigtige valg for dem.