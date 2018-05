Debat: Danmark skal være verdens bedste til grøn strøm

Af: Karsten Hønge, politisk ordfører for SF og MF på Fyn og Pia Olsen Dyhr, formand for SF

Læserbrev: Danmark er førende inden for vindmølleteknologi, og det har skabt tusindvis af industrijob i Danmark. Den internationale førerposition skal vi fastholde. Men det kræver, at vi tør være ambitiøse.

Nu rører regeringen endelig på sig og lufter planer om at bygge een ny stor havvindmøllepark. Det er dejligt, at der bliver lyttet. Det skal regeringen have ros for. Men det er desværre bare ikke nok, hvis Danmark vil være verdens bedste til grøn energi og blive ved med at skabe arbejdspladser i tusindvis.

SF har sammen med resten af rød blok sagt, at 100 procent af vores elforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. Det er muligt og økonomisk overkommeligt. Men i praksis kræver det mindst tre vindmølleparker, der i øvrigt også skal være større end regeringen stiler efter. Flere vindmølleparker betyder, at der også skal produceres komponenter til dem, hvilket kan komme vindmølleindustrien på Fyn til gode. Det vil give arbejdspladser til hele kæden af jobs fra ufaglærte til ingeniører.

Der er absolut heller ikke nogen grund til at vente til 2027, som Regeringen foreslår.

Kriegers Flak, som er den store havvindmøllepark, der allerede er truffet beslutning om, er færdig ca. 2022. Hvis vi begynder byggeriet af nye vindmølleparker i takt med, at Kriegers bliver færdig, har vi gode muligheder for at udnytte den kapacitet, der er i sektoren og dens underleverandører.

Danmark skal fastholde sin grønne førertrøje. Det er meget svært at få øje på argumenterne for det modsatte, når gevinsten ligger lige for i form af tusindvis af arbejdspladser og ikke mindst mere hensyn til miljøet.

Men det kræver højere ambitioner end Regeringen lægger op til. Derfor glæder vi os i SF til de kommende energiforhandlinger, hvor vi vil gøre vores bedste for at regeringens ambitioner får et spark opad. Og vi glæder os over, at selv regeringspartiet Konservative lader til at være enig i, at een havvindmøllepark er alt for lidt.