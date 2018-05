Debat: Lad os lige vente med flaskehalspanikken

Læserbrev: Det er blevet sværere for bl.a. el- og vvs-installatørerne at skaffe medarbejdere i Syddanmark. Kampen om arbejdskraften spidser til, men endnu er der, ifølge brancheorganisationen TEKNIQ, ikke grund til panik - især ikke hvis der vises rettidig, politisk omhu.

Beskæftigelsen i Region Syddanmark buldrer derudad, og arbejdsstyrkens størrelse slår alle rekorder.

Installationsbranchen er et godt eksempel på denne fremgang. På landsbasis er der 45.000 ansatte i branchen, som dermed nærmer sig den hidtidige beskæftigelsesrekord på 45.600 i 2007. Og omsætningen i de syddanske el- og vvs-installationsvirksomheder voksede sidste år med 1,6 procent.

Det har især de senere måneder fået diverse eksperter til at råbe vagt i gevær og mere end antyde, at vi står overfor akutte flaskehalsproblemer, der kan sætte væksten i stå. Hos TEKNIQ oplever vi da også, at el- og vvs-installatørerne generelt har fået sværere ved at skaffe folk. Men alligevel vil vi tillade os at lægge en dæmper på panikken.

For foreløbig klarer vi udfordringerne og får løst opgaverne. Der er med andre ord ingen grund til, at de syddanske boligejere sætter ambitionerne om at renovere deres hjem på hold af frygt for, at de ikke kan skaffe en elektriker eller vvs'er. Det kan godt være, at den første installatør, man kontakter, må melde pas, men så står en af hans kolleger klar til at overtage opgaven.

Installationsvirksomhederne gør i det hele taget en stor indsats for at skaffe det nødvendige antal hænder. Fx tog de syddanske el- og vvs-virksomheder sidste år rekordmange lærlinge end året før. Det er også lykkedes at tiltrække medarbejdere fra andre brancher, og derudover er man begyndt at kigge på andre medarbejdertyper ved at tænke ufaglærte ind på en anden måde og hyre udenlandsk arbejdskraft.

Kigger vi længere ud i fremtiden, er der dog brug for, at man fra politisk side er klar til at sætte ind, hvis vi skal undgå på sigt at ende med reelle flaskehalsproblemer.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 35 procent af de danske el-virksomheder og 37 procent af vvs-virksomhederne i marts måned udpegede manglen på arbejdskraft som en begrænsning for deres vækstmuligheder. For et år siden var de tilsvarende tal på 20 procent for begge brancher.

Derfor opfordrer vi til, at man ude i de enkelte kommuner i langt højere grad end hidtil samarbejder med de lokale virksomheder og lytter til deres behov, at man samarbejder om at tiltrække flere unge fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne og ikke mindst, at man opkvalificerer de borgere, som netop nu er på dagpenge eller kontanthjælp.

Desuden er 19 procent af de syddanske unge, der har taget en studentereksamen, efter 27 måneder stadig ikke er kommet i gang med en videregående uddannelse. Her kunne der være sund fornuft i at hjælpe de unge videre - og meget gerne ind på uddannelserne som fx elektriker eller vvs-energispecialist, hvor vi har brug for dem.

På den måde sikrer vi, at opsvinget fortsætter for både dansk økonomi i almindelighed og Syddanmark i særdeleshed.