- De har derfor spurgt Brenderup Højskole og Brenderup Lokaludvalg, om der er interesse for at åbne i Brenderup. Og det har både højskole og lokaludvalg til styregruppens store glæde svaret ja tak til.

Men åbningsstedet er på plads. Styregruppen for Naturens Dag har et stort ønske om, at åbningen flytter rundt i kommunen, så det ikke er samme sted hvert år, fremgår det af pressemeddelelsen fra Middelfart Kommune.

Tirsdag 8. maj klokken 19 mødes de medvirkende foreninger og klubber på rådhuset for at arbejde videre med Naturens Dag.

Og foreninger og andre med gode ideer kan nå at hoppe på vognen.

På planlægningsmødet d. 8. maj vil de foreninger og klubber, der har lyst til at lave en aktivitet på Naturens Dag, drøfte mulighederne for at hjælpe hinanden og koordinere på tværs. Der er nemlig, skriver Middelfart Kommune, erfaring for, at det giver god synergi, når aktiviteterne hovedsageligt placerer sig i "klynger".

Har man ikke mulighed for at deltage i mødet skal man blot kontakte styregruppen på mail naturensdag@middelfart.dk eller ringe til Vibeke Nørby på tlf. 8888 4798. /EXP