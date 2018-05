Debat: Katastrofe-ministeren

Læserbrev: Der er i Gaza omfattende fredags-demonstrationer op til 70-året for Katastrofedagen, Nakba, 15. maj.

Det er dagen for grundlæggelsen af Israel i 1948. Og dagen regnes som starten på Nakba, fordrivelsen af 750.000 palæstinensere fra de israelske område til flygtningelejre på Vestbredden, i Gaza, Jordan og Libanon. Det er også dagen som Trump i år har udset til flytning af den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Under den første demonstration i Gaza dræbte israelske snigskytter 17 civile palæstinensere, og sårede mere end 1000 demonstranter.

Enhedslisten havde efter påske kaldt den danske udenrigsminister i samråd om drabene i Folketingets Udenrigsudvalg. På samrådet fastholdt Anders Samuelsen, at han vil lade Israel undersøge sig selv om drabene på de palæstinensiske demonstranter. Israel skal også stå for en undersøgelse af, om Hamas har stået bag demonstrationerne.

Udenrigsministeren har tillid til, at de israelske myndigheder selv kan lave en troværdig undersøgelse. Ingen krav om en uvildig undersøgelse. Ingen påtale overfor Israel. Ingen sanktioner. Ingen erkendelse af, at der er forskel på besættere og besatte. Ingen selvstændig dansk politik overfor Israels aggressive og brutale behandling af palæstinenserne.

Gad vide om ministeren også har tillid til at: Rusland undersøger sig selv for korruption? Kina undersøger sig selv for brud på menneskerettigheder? Nordkorea undersøger sig selv for antallet af atomvåben? Congo undersøger sig selv for brug af børnesoldater? Syrien undersøger sig selv for brug af kemiske våben?