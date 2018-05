En 17-årig pige kæmper mandag for sit liv. Pigen blev voldtaget og derefter overhældt med petroleum og sat ild til i den anden sag af denne type i Indien inden for kort tid.

Teenageren blev angrebet samme dag og i samme østlige delstat, Jharkhand, hvor en 16-årig pige blev voldtaget og brændt ihjel.

- Den 17-årige har 70 procent førstegradsforbrændinger. Der er en chance for, at hun kan overleve, siger Shailendra Barnwal, som politikommissær i Pakur distriktet.

Politiet har anholdt en 19-årig mand i sagen.

- Han hældte petroleum over pigen stak ild til hende, siger Barnwal.

Begge overfald skete fredag i Jharkhands Chatra distrikt, hvor i alt 15 personer er tilbageholdt.

To hovedmistænkte i sagen omkring den dræbte 16-årige siges at været blevet rasende over, at et landsbyråd besluttede, at de skulle lave 100 mavebøjninger og betale en bøde på omkring 4700 kroner for at have voldtaget pigen.

- De to anklagede bankede forældrene og skyndte sig hen til huset, hvor de med hjælp fra deres medsammensvorne satte ild til pigen, siger Ashok Ram, der har ansvaret for sagen ved den lokale politistation.

De to sager har igen bragt fokus på voldtægter i Indien, hvor over 40.000 sager blev anmeldt i 2016.

Landet blev for få uger siden rystet af en anden sag, hvor en otteårig muslimsk pige i delstaten Jammu og Kashmir blev gruppevoldtaget af otte hinduistiske mænd og derefter dræbt.

Politiets efterforskning af sagen har ført til nye spændinger, da området er stærkt præget af konflikter mellem muslimer og hinduer.

Nye tal fra politiets statistikker viser, at over fem kvinder bliver voldtaget hver dag i hovedstaden New Delhi.