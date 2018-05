Hobby

Middelfart: Fire sammenspilshold fra Middelfart Musikskole var i weekenden i Tivoli i forbindelse med de årlige Musikskoledage. Ikke mindre end 72 musikskoler var i år tilmeldt arrangementet, der hvert år gæstes af kulturministeren i forbindelse med uddelingen af året Musikskolepriser.

I alt blev det i den gamle have til 272 koncerter fordelt på 16 scener.

- Vores elever skal have muligheder for at få nogle gode oplevelser og gode erfaringer med at optræde. Musikskoledag i Tivoli er endnu en god mulighed for sammenspilsholdene for at få lov til at spille for de mange besøgende i de professionelle rammer, der stilles til vores rådighed, siger musikskoleleder Morten Andersen.

De fire sammenspilshold fra Middelfart talte i alt 53 elever, og det er det højeste antal, som musikskolen har sendt af sted i mange år.