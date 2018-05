Der er afsat 500.000 kroner til at analysere de fremtidige muligheder for den kommunale del af Kongshøjcentret i Nørre Aaby.

Nørre Aaby: Der er muligvis nye rammer på vej til beboerne på Kongshøjcentret i Nørre Aaby. Kommunen vurderer nemlig, at centret er i "dårlig bygningsmæssig stand" og derfor skal fremtidssikres, så det kan imødekomme de fremtidige behov for rehabiliteringsmuligheder i nærmiljøet for de ældre beboere.

Det fremgår af et kommissorium, som et flertal i Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde onsdag:

- For at fremtidssikre et fælles og sammenhængende sundhedsvæsen forankres et større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø. Det betyder, at mere behandling og rehabilitering skal ske i det nære - i borgerens nærmiljø, som kræver tæt samspil mellem kommunerne, regioner og almen praksis, fremgår det af sagsfremstillingen til udvalgsmødet med den begrundelse, at Middelfart Kommune i fremtiden vil blive udfordret af nye og mere komplekse behandlingsbehov, rehabilitering til forskellige målgrupper samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er derfor afsat 500.000 kroner til at tage et ekstra kig på først og fremmest bygningen i Æblehaven 11 på Kongshøj, der i dag rummer 16 aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser, mødelokaler, kontorer, personalerum og træningslokaler samt servicearealer.

Planen er at finde ud af, hvordan bygningens eksisterende rammer og indhold kan optimeres for at passe til fremtidens behov og ønsker. Og i den forbindelse er der lagt op til en åben og involverende proces, hvor borgere, pårørende, patientforeninger og øvrige interessenter kan bidrage med tanker og input, oplyses det.