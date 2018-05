Planerne om at få etableret en sauna på Strib Havn er ikke sparket til hjørne, men har skiftet hænder. Og så er alt i realiteten kastet op i luften, anerkender formanden for Strib Bådklub.

Strib: Der skal mere liv på havnen i Strib. Sådan lød budskabet fra Strib Bådklub tilbage i foråret 2016, da klubben præsenterede ideen om at skabe Motionisternes Samlingssted på Strib Havn for ikke blot sine egne medlemmer, men for hele lokalbefolkningen.

Men her to år senere må bådklubben erkende, at den mangler kræfter til at løfte projektet, der blandt andet indebærer at få etableret en sauna på havnen.

- Der er et lokalt udvalg, der arbejder på måske at få noget andet op og stå - eller i det mindste finde noget mere energi. Planerne er i mellemtiden lagt lidt bero hos os, fordi sejlklubben har måtte erkende, at den nok ikke har energi til at løfte projektet alligevel, uden at der er andre, der løfter med også. Og der er så en lokal gruppe, der er i gang med at finde ud af, hvor meget vi så kan være med, fortæller Mark Jensen, der er formand for Strib Bådklub.

Dermed stopper bådklubben med at være primus motor bag projektet, der ikke blot indebærer at få etableret en sauna, men også at få ombygget den gamle smedje, som i dag er værksted og lager, og opføre en mindre tilbygning, så der foruden en sauna, også bliver plads til et ophold- og omklædningsrum samt minikøkken og toiletter.