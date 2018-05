Selv om Brøndby IF har øjnene stift rettet mod pokalfinale torsdag og guldjagt i ligaen, så er klubben i fuld gang med at optimere truppen til næste sæson.

Den alsidige tyske back Björn Kopplin kommer til klubben fra Hobro efter denne sæson. Han har fået en toårig aftale på Vestegnen, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

Tyskeren skifter på en fri transfer, da hans kontrakt med Hobro udløber 30. juni.

Om Kopplin siger Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech:

- Han har vist, at han holder et flot superliganiveau på begge backpladser, hvor han viser fine evner i at forsvare fremad og bidrager med en solid offensiv - begge dele er noget, som vi lægger stor vægt på i vores måde at spille på.

29-årige Kopplin kom til Hobro i februar 2017 og har tidligere i karrieren slået sine folder i Bayern Münchens ungdomsafdeling.

Derudover står han noteret for mere end 30 ungdomslandskampe for Tyskland.

Selv ser Björn Kopplin frem til at spille under landsmanden Alexander Zornigers ledelse.

- Det er en stor mulighed, og jeg kender Zorniger fra at have fulgt med i tysk fodbold, ligesom jeg jo også har spillet mod Brøndby i ligaen.

- Og det er en spillestil, der passer perfekt til mig. Jeg presser højt, jeg er hurtig og kan spille både højre- og venstreback, siger Kopplin til Brøndbys hjemmeside.

I Hobro har Kopplin spillet sammen med Quincy Antipas, som tidligere har optrådt for Brøndby. Og beretningerne fra Antipas gjorde beslutningen let.

- Quincy Antipas har fortalt mig en masse godt om klubben, og jeg kan ikke vente med at spille med fansene i ryggen og være en del af denne klub, siger Björn Kopplin om fremtiden i Brøndby.