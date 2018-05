Debat: Biogas er en gevinst for både klima og jobskabelse

Læserbrev: Det er en god prioritering, når regeringen afsætter fire milliarder kroner til biogasudbygningen. Biogasproduktionen sikrer genanvendelse af landbrugets restprodukter, har store miljø- og klimafordele og skaber job i hele landet.

Regeringen offentliggjorde i torsdags sit udspil til en ny energiaftale for perioden 2020-2030. Nu begynder de egentlige forhandlinger, og jeg håber på et bredt politisk forlig. Selvom energiudspillet - efter min mening - har et lidt for stort fokus på, hvordan Danmark skal elektrificeres, er der bestemt gode takter i forhold til udbygning med bioenergi. Det kommer landbruget og fødevaresektoren til gode.

Biogasudbygningen sikres. Biogas spiller en vigtig rolle i genanvendelse af restprodukter fra industrien og husholdninger og bidrager til at mindske udslippet af drivhusgasser fra landbruget. Det er miljøeffekter, som sol- og vindenergi ikke bidrager med.

Det er vigtigt, at der fremover er bedre mulighed for, at landmænd og grupper af landmænd kan etablere biogasanlæg og få del i støtten, så det ikke alene bliver overladt til store selskaber, som det langt hen ad vejen er tilfældet i dag.

Danmark skal satse på genanvendelsen. Et af de områder, hvor fødevareerhvervet i særdeleshed bidrager til den grønne omstilling er i den cirkulære bioøkonomi. Cirkulær bioøkonomi er produktion af biogas, biomasse, biobrændstoffer - og i fremtiden endnu mere bioplastik, ingredienser til foder lavet af genanvendt materiale, og endda medicin.

Den cirkulære bioøkonomi kan blive Danmarks næste vindeventyr. Derfor ser jeg regeringens oplæg med fokus på biogas og biomasse som et rigtig godt skridt. Jeg håber, det politiske Danmark kan enes.