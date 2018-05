Den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo måtte udgå med en skade i pausen af søndagens El Clasico mellem Barcelona og Real Madrid.

Efter 2-2-kampen nedtoner Real-træner Zinedine Zidane ankelskadens omfang, og Ronaldos deltagelse i Champions League-finalen mod Liverpool burde ikke komme i fare.

- Jeg kan ikke sige, hvor længe han skal bruge for at komme sig, men det er et mindre problem.

- Vi må afvente undersøgelserne for at se, hvor stor skaden er på anklen. Han er en smule bekymret, fordi den er hævet, men han siger, at det kun er en smule, siger Zidane.

Ronaldo nåede at sætte sit aftryk på Camp Nou søndag, da han udlignede til 1-1 efter et kvarter.

Kort inden pausen blev Barcelona svækket med udvisningen til Sergi Roberto, men alligevel bragte Lionel Messi Barcelona foran, inden Gareth Bale bragte balance til slutresultatet.

Dermed er Barcelona forsat ubesejret i ligaen i denne sæson og er kun tre kampe fra at blive det første hold nogen sinde, der går igennem en hel sæson uden nederlag.

- Det ville have gjort ondt at tabe til Real Madrid eller hvilket som helst andet hold, siger træner Ernesto Valverde.

- Jeg tror, at vi er det eneste ubesejrede hold i de store ligaer, og det motiverer os, siger han.

Barcelona kunne allerede i forbindelse med den seneste spillerunde lade sig kåre som spansk mester. Klubben har 87 point, mens Real Madrid har 72 på tredjepladsen.