I Grenaa Havn ligger en skotbunke på cirka 1.000 ton, som egentlig skal sejles til Sverige.

Bunken har ligget på havnen i flere måneder, mens virksomheden Stena Recycling har ventet på at få tilladelse til at fragte de mange ton stål, kobber og aluminium over sundet, det skriver Dr.dk.

Men det har taget sin tid at få tilladelsen, for i Miljøstyrelsen hober arbejdet og ansøgningerne om transport af affald sig op.

Hos Stena Recycling, der er Skandinaviens største genanvendelsesfirma, oplever man allerede nu sagsbehandlingstider på i gennemsnit 122 dage, fortæller virksomhedens markedsdirektør, Jakob Kristensen, der siger at Miljøstyrelsen er gået i stå.

Og sagsbehandlingstiden forventes at skyde yderligere i vejret, da regeringens plan om at flytte styrelsen til Odense, får de ansatte til at sige op. Allerede nu har 100 medarbejdere opsagt deres stillinger, og interne dokumenter fra styrelsen viser, at højest en femtedel forventes at flytte med til Odense.