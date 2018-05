Silkeborg led søndag et nederlag på 1-2 til Lyngby i den første af to kampe i Alka Superligaens nedryknings-playoff.

Gæsterne spillede ikke deres bedste kamp og kom bagud 0-2, inden Davit Skhirtladze fik reduceret på straffespark.

Cheftræner Peter Sørensen var ikke tilfreds med præstationen, men glæder sig over, at holdet trods alt fik scoret et vigtigt mål på udebane.

- Jeg er skuffet over resultatet. Det lægger jeg ikke skjul på, men målet betyder, at vi stadig er helt med, siger Sørensen.

- Vi kan glæde os over, at vi fik scoret det mål, og vi kan samtidig glæde os over, at en hel del af spillerne kan og skal spille bedre, end de gjorde i denne kamp.

- Det var ikke en god præstation, men vi ved, at vi normalt spiller meget bedre på hjemmebane, og her er en 1-0-sejr jo nok, siger Silkeborg-træneren.

Torsdag skal Silkeborg spille finale i DBU Pokalen mod Brøndby.

Peter Sørensen mener ikke, at den store kamp havde betydning for søndagens mindre gode præstation.

- Jeg synes, vi har været okay til at lukke det godt ude. Det er ikke en gyldig undskyldning at sige, at vi ikke kunne koncentrere os i denne kamp, fordi vi har en kamp på torsdag, siger cheftræneren.

- Vores spil var ikke så godt, som vi havde håbet på, og der var flere spillere, som underpræsterede, men det har intet at gøre med den finale.

Lyngby-lejren mener, at Silkeborgs Jens Martin Gammelby burde have været udvist i kampen, da han ramte Jeppe Kjær med foden.

Backen kalder sammenstødet tilfældigt.

- Jeg føler, at han nærmest lagde mig ned med armene, og jeg væltede så baglæns rundt, så min fod ramte ham, siger Gammelby, som ikke frygter, at det er en episode, som efterfølgende kan give ham karantæne.

- Det ville undre mig meget, hvis den tages op (i DBU's disciplinærinstans, red.). Det er ikke noget, jeg frygter.

Silkeborg spiller pokalfinale torsdag klokken 17.00 og får besøg af Lyngby i returkampen i nedryknings-playoff søndag klokken 14.00.