Der var forrygende stemning hos Lyngby efter 2-1 over Silkeborg, som var Lyngbys første sejr i 21 kampe.

Lyngby sikrede sig søndag den første sejr i Alka Superligaen siden oktober, da holdet slog Silkeborg med 2-1 i den første af to playoffkampe i nedrykningsspillet.

Lyngby gik ind til kampen uden sejr i de seneste 20 opgør, og det var derfor en lettet og glad anfører Thomas Sørensen, som efter kampen gjorde status.

- Stemningen er helt fantastisk. Vi ved godt, at vi ikke har sikret noget endnu, men man skal have lov til at fejre det, når man før sejren ikke havde vundet i 20 kampe.

- Vi har holdt humøret højt, selv om vi har været gennem en svær tid, men alle folk var der 100 procent i kampen.

- Vi dominerede klart, og det er et stort resultat for os. 2-0 havde selvfølgelig været bedre, men det giver noget tro på tingene, at vi var stærkest i størstedelen af kampen, siger Thomas Sørensen.

Kantspilleren Lasse Fosgaard deler sin anførers begejstring og understreger, at sejren giver fornyet tro på tingene.

- Man kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget denne sejr betyder. Man prøver at lukke al snak om fodbold ude, da alle eksperter jo nærmest har dømt os ude, og det er enormt forløsende, at vi fik denne sejr.

- Vi har håndteret presset på en rigtig god måde, og jeg er stolt af alle på holdet. Sejren giver os et kæmpe boost og en tro på, at det sagtens kan lade sig gøre.

- Vi har en stor tro på os selv, især efter denne sejr, og derfor tror vi også på, at vi kan gøre det her færdigt, siger Fosgaard.

Lyngby ville gerne have Silkeborgs profil Jens Martin Gammelby udvist undervejs i kampen efter en batalje med Jeppe Kjær.

Thomas Sørensen er ikke i tvivl om, at SIF-spilleren burde have været sendt ud.

- Der var klart rødt kort til Gammelby. Jeppe Kjær løb forbi ham, og så stemplede Gammelby ham, uden at bolden var i nærheden. Det var en hævnagt, siger Sørensen, som dog ikke vil pege fingre ad kampens dommer Michael Johansen.

- Vi spillere spillede for vores job, og der var noget ekstra på spil i kampen, men det håndterede han fint nok, siger Lyngby-anføreren.

Der er returopgør på søndag i Silkeborg.