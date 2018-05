GOG's unge stortalent, Lasse Møller, er inde i en god stime. Midt på ugen offentliggjorde GOG, at klubben har forlænget sin aftale med Lasse Møller frem til sommeren 2020 - altså for yderligere to sæsoner. Søndag offentliggjorde Divisionsforeningen så, at Lasse Møller er blevet aprils "månedens spiller". Over fire kampe opnåede 21-årige Møller et MEP- tal (mest effektive spiller) på 17.7, som kom i hus via blandt andet 21 mål, 21 assists samt fem tilkæmpede straffekast.

I søndagens kamp mod BSV blev Lasse Møller også GOG's topscorer med ni mål - heraf to på straffekast.

Lasse Møller var da også en tilfreds mand efter kampen mod BSV. Han sagde:

- Ja, det går godt for øjeblikket. Men det betyder også meget at få spilletid og have trænerens tillid.

Møller har det i øvrigt o.k. med at skulle møde Skjern Håndbold i semifinalen.

- Jeg satser på, at vi skal gå hele vejen, og så skal vi også kunne slå Skjern, som det lød fra den 21-årige bagspiller.

GOG's bomstærke streg, Henrik Jakobsen, vred om på venstre fod i slutningen af opgøret. Efter kampen fik han intensiv behandling i omklædningsrummet, hvor foden blev godt tapet ind. GOG vil have svært ved at undvære nordmanden i de afgørende DM-kampe.

Jakobsen fortsætter karrieren i franske Toulouse efter denne sæson.