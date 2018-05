En 48-årig mand er tiltalt for adskillige gange at have voldtaget piger og én dreng under 12 år på blandt andet en bopæl i Aarup på Vestfyn.

Her er manden også tiltalt for ulovlig tvang under episoderne.

Under anvendelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed har manden i mindst fire tilfælde haft samleje og analsex med en pige, som i begyndelsen af overgrebene var 10 år gammel. Fordi der er tale om et barn på under 12 år er der i juridisk forstand tale om voldtægt.

Ifølge anklageskriftet, som avisen har fået aktindsigt i, er der tale om adskillige tilfælde af voldtægt af piger og én dreng under 12 år, blufærdighedskrænkelser af piger og drengen under 12 år og under 15 år, og ulovlig tvang.

En dreng har på samme adresse også været udsat for andet seksuelt forhold end samleje, mens han var under 12 år gammel, fremgår det af anklageskriftet. Her er også tale om voldtægt efter straffeloven, og det har fundet sted i perioden fra november 2012 til november 2014.

Endnu en pige, som var over 12 år og under 15 år, blev fra januar 2013 til januar 2015 også udsat for den 48-åriges fysiske og psykiske overlegenhed til andet seksuelt forhold end samleje.

Dertil kommer en lang række blufærdighedskrænkelser af de tre piger og drengen.

Ud over fængselsstraf lægges der op til, at børn under 18 år ikke må opholde sig eller færdes i nærheden af den 48-årige mand, ligesom han ikke må have besøg af børn eller komme på besøg på steder, hvor der er børn under 18 år, og han må via internettet ikke søge at kontakte børn under 18 år.

Sagen begyndte i fredags, fortsætter på onsdag, og først den 24. eller 25. maj ventes der dom i sagen.