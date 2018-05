Kontrasterne stod i kø, da Arsène Wenger søndag stod i spidsen for Arsenal for sidste gang på hjemmebane.

Buh-råb og sure miner var afløst af store smil, spilleglæde, t-shirts med påskriften "Merci Arsène" og tilråb som "der er kun én Arsène Wenger".

Tilskuerne sad pakket til fuldt hus efter kampe med bevidst udeblivelse i protest mod en dårlig sæson, og oveni knuste Arsenal så Burnley med 5-0 og gav dermed også resultatmæssigt et standsmæssigt farvel til 22 år med den franske manager i førersædet.

Efter kampen, som han indledte med at gå på banen gennem en æresport formet af de to holds spillere og til stående ovationer fra de 60.000 tilskuere, var Arsène Wenger ligefrem i det humoristiske hjørne.

- Tak fordi I ville have mig så længe. Jeg ved, det ikke er let, men frem for alt er jeg lige som jer, jeg er en Arsenal-fan, sagde han med et smil.

Herefter fortalte Wenger om, at det i Arsenal er en del af fodboldlivet at bekymre sig om det smukke spil, han takkede personalet i klubben for at gøre klubben så speciel, og han opfordrede fansene til at støtte spillerne fremover.

- Denne gruppe af spillere har særlige kvaliteter, ikke kun på banen, men også udenfor banen. Støt dem i næste sæson, for de fortjener det.

I den knusende afskedssejr over Burnley scorede Pierre-Emerick Aubameyang to gange, og han er nu oppe på otte mål i sine 11 Premier League-kampe siden skiftet fra Borussia Dortmund i januar.

Arsène Wengers sidste ord var ord af savn.

- Jeg vil savne jer. Tak for at have været så vigtig en del af mit liv. Jeg håber at se jer igen snart.

Efter kampen bad en ung knægt siddende på sin fars skuldre, om han måtte få Wengers slips som en souvenir. Og det fik han, skriver BBC.

I sin tid som manager for Arsenal har den nu 68-årige franskmand ført klubben til tre mesterskaber og syv FA Cup-triumfer.

I sæsonen 2003/04 vandt Arsenal mesterskabet uden at tabe en eneste kamp undervejs.