Kees Luijckx gav Sønderjyske et godt udgangspunkt, da han blev matchvinder i Sønderjyskes 1-0 sejr over Hobro.

Sønderjyske vandt 1-0 over Hobro, da de to hold søndag aften tørnede sammen på et solrigt Sydbank Park i Alka Superligaens Europa League-playoff.

Med sejren har Sønderjyske nu et godt udgangspunkt inden returopgøret i Hobro om en uge.

Hobro var på forhånd svækket, da angriber Pål Alexander Kirkevold var ude med en skade.

Den norske Superliga-topscorer havde inden kampen noteret sig for mere end halvdelen af Hobros 41 mål i indeværende sæson, og Hobro kunne ikke score uden Kirkevold.

Kampen var imødeset med spænding efter episoden tidligere på sæsonen, hvor et sent Sønderjyske-nederlag til FC Midtjylland i grundspillet betød, at Hobro havnede i en noget sværere nedrykningspulje.

Mandskaberne virkede da også opsatte fra kampens begyndelse, og i løbet af de første fem minutter havde begge hold misbrugt store chancer.

Efter den hæsblæsende indledning på opgøret faldt tempoet en smule. Sønderjyske havde flere tilløb til åbne målchancer, men formåede ikke for alvor at true Hobro-målet.

I slutningen af første halvleg var Mads Justesen tæt på at bringe gæsterne foran. Et frispark endte i panden på midterforsvareren, men forsøget blev reddet af Sønderjyske-målmand Sebastian Mielitz.

Begge mandskaber havde svært ved at skabe de åbne chancer, men midtvejs i anden halvleg fik Sønderjyske et frispark på kanten af udeholdets felt. Det tog hollandske Kees Luijckx sig af, og han hamrede hjemmeholdet på 1-0 med et flot spark.

Hobro jagtede efterfølgende det vigtige udebanemål, men den sidste kvalitet var en mangelvare.

I kampens sidste minut forsøgte hjemmeholdets Mads Hvilsom sig, men stolpen stod i vejen.