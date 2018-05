FC København hentede søndag sæsonens første point mod Brøndby i Alka Superligaen.

Med 1-1 hjemme i Telia Parken fik sidste sæsons danske fodboldmester pyntet lidt på det hidtil triste facit mod ærkerivalen, der før kampen havde besejret FCK tre gange i ligaen og en gang i pokalturneringen.

FCK-anfører Nicolai Boilesen lægger dog ikke alverden i, at det lykkedes hans hold at undgå fem nederlag på en sæson til Brøndby.

- Selvfølgelig vil vi aldrig tabe til Brøndby og slet ikke på hjemmebane.

- Men jeg tænker ikke, at "nej, hvor er det dejligt, at vi nu har fået uafgjort".

- Det er et point, og så tager vi det point med videre til den tredjeplads, som vi meget gerne vil beholde, når sæsonen er slut, siger Nicolai Boilesen.

FCK indhentede efter et stærkt forår for nylig FC Nordsjælland, der fra tredjepladsen ellers havde seks point ned til mestrene, før mesterskabsspillet begyndte.

FCK har 57 point for 33 kampe, mens nordsjællænderne har 54 point for en kamp færre før mandagens svære udekamp mod ligaens nummer to, FC Midtjylland.

FCK fik en skidt start på kampen mod Brøndby, da Kamil Wilczek bragte gæsterne foran 1-0 efter få minutters spil.

I resten af første halvleg sad FCK på spillet, og kort før pausen headede Pieros Sotiriou bolden i mål til 1-1.

- Overordnet set er det vel okay retfærdigt, at det blev 1-1. Jeg synes dog, at vi dominerede mere i første halvleg, end Brøndby gjorde i anden halvleg, siger Nicolai Boilesen.

- Skulle der være fundet en vinder, skulle det have været os, mener jeg. Men vi scorede for sent i første halvleg, vi skulle have været foran på det tidspunkt med den måde, vi dominerede.

- Men vi manglede den sidste skarphed, enten på den sidste aflevering eller i afslutningen ude foran feltet. Vi fik trykket Brøndby helt i bund, men vi fik ikke et slutprodukt.

- I anden halvleg kom de meget bedre med, og selv om vi havde et stolpeskud, havde de vel nok de største chancer i halvlegen, siger FCK-anføreren.