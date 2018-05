Nej, Brøndby fik ikke den femte sejr af fem mulige over FC København i denne sæson. Og ja, Brøndby satte point til for første gang i mesterskabsspillet i Alka Superligaen, da søndagens opgør mod FCK i Telia Parken endte 1-1.

Alligevel var der - fraset den naturlige professionelle ærgrelse over at have fået brudt en sejrsstime - tilfredshed i Brøndby-lejren med resultatet.

Det ene point i Parken betyder nemlig, at Brøndby med mere end overvejende sandsynlighed kan tåle at tabe sæsonens tredjesidste ligakamp hjemme til toprivalen FC Midtjylland.

Så længe Brøndby vinder ude over AC Horsens og hjemme over AaB i de to sidste kampe, vil DM-guldet med meget stor sandsynlighed ende i Brøndby for første gang siden 2005.

- Vi ligger stadig i en god position, også efter kampen her. Resultatet er ikke så dårligt for os, det ene point kan blive afgørende, fordi vi også har en bedre målscore end FCM.

- Men vi prøver at lade være med at regne for meget på det. Vi ved, at vi selv kan afgøre det, og det går vi benhårdt efter, siger Brøndbys midtbanespiller Christian Nørgaard.

Brøndby har 79 point for 33 kampe, seks point flere end FC Midtjylland, der mandag tager imod FC Nordsjælland.

Derefter mangler begge hold at spille tre kampe.

Brøndby har i øjeblikket desuden en målscore, der er ti mål bedre end FC Midtjyllands målscore.

Christian Nørgaard minder om, at det var et stærkt FCK-hold, som Brøndby mødte søndag.

- Den eneste grund til, at man kan stille sig kritisk over for, at vi ikke vandt, er, at vi har været så fremragende i denne sæson. Det er et tophold, vi spillede mod.

- Det er et godt FCK-hold, og vi spillede fuldstændig lige op med dem på deres hjemmebane. Det er en stor cadeau til Brøndby, at vi efter kampen kan sige sådan lidt; "arh, skulle vi ikke have været lidt bedre end det her", siger han.

Brøndby kom foran efter få minutters spil mod FCK, da Kamil Wilczek scorede på oplæg fra Hany Mukhtar.

FCK havde derefter bolden mest i resten af halvlegen, og få minutter før tid fik Pieros Sotiriou udlignet til slutresultatet 1-1.

- Det var en hård kamp, især for os. FCK spillede en god halvleg og fik truet os med indlæg.

- Vi greb tingene an på en helt anden måde i anden halvleg, hvor vi kom godt fra start og fik lagt et tryk på dem.

- Det var sådan en kamp, der kunne være gået begge veje. Uafgjort er nok et meget fair resultat, og det er et resultat, vi egentlig også er tilfredse med, siger Christian Nørgaard.