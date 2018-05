Tyskland tabte for anden kamp i træk efter forlænget spilletid og afgørelse på straffeslag.

Så er også Norge noteret for en sejr ved VM i ishockey.

I Danmarks gruppe vandt nordmændene over Tyskland i en åben slagudveksling, som først blev afgjort efter forlænget spilletid og straffeslag.

Norge var undervejs foran 2-0, 3-2 og 4-3, før den ordinære kamp sluttede 4-4.

Med søndagens resultater glider Danmark for en stund ud af den vigtige top-4 i gruppe B.

Tidligere søndag rejste Canada sig nemlig fra åbningsnederlaget til USA med en knusende sikker sejr på 10-0 over Sydkorea.

Mod Tyskland kom Norge foran 2-0 på knap otte minutter i første periode og så ud til at cruise mod den første VM-sejr, men som også Danmark fik at mærke mod tyskerne, så giver de sig ikke uden kamp.

Først reducerede Patrick Hager i overtal, og 1 minut og 19 sekunder før periodens afslutning straffede Marc Michaelis et overilet og usammenhængende norsk pres med et kontrastød og en effektiv afslutning til 2-2.

Det rystede dog ikke nordmændene mere, end at de kom foran igen straks ind i anden periode med et smukt angreb over flere stationer. Derefter var Patrick Hager igen på pletten i powerplay og udlignede til 3-3.

I tredje periode gentog slagudvekslingen sig. Efter ti minutter bragte Daniel Sørvik Norge på 4-3, men blot 25 sekunder senere lå pucken i det norske net til 4-4.

I den forlængede spilletid sluttede Norge af med at være to minutter i overtal, men uden at få mål ud af det, og så skulle det hele afgøres med straffeslag.

Her scorede Norge på tre ud af de første fire forsøg, mens Tyskland brændte sine tre første ture ned mod målmanden.

Senere søndag spiller Letland mod Finland.