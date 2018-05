Det bliver et fysisk minus for Danmark at undvære VM-forwarden Mathias Bau, mener landstræner og sportschef.

Det danske ishockeylandshold kommer til at mangle en offensiv spiller med enorm fysik i resten af VM-turneringen.

Mathias Bau pådrog sig en rift i milten under lørdagens 0-4-nederlag til USA, og han er er ude i flere måneder.

Sportschef Jesper Duus ærgrer sig over, at Danmark skal klare sig uden Mathias Bau i mandagens kamp mod Canada og resten af VM.

- Han er en målscorer med fysik, som vi godt kunne have brugt mod Canada. Vi synes alle sammen, at Bau har noget specielt. Det er hans størrelse, og så kan han lave mål, siger Jesper Duus.

Mathias Bau udgik under kampen mod USA og blev fragtet på sygehuset i Herning lørdag aften, og søndag blev han opereret i milten.

- Han havde smerter, da det skete. Og det var smertefuldt, selv om han fik noget for det. Det er først og fremmest synd for Mathias. Han er en sød fyr og vellidt i truppen, siger Jesper Duus.

Landstræner Jan Karlsson roser Mathias Bau for den indsats, han nåede at levere i kampene mod Tyskland og USA.

- Det er forbandet synd for Mathias. Han har gjort det rigtigt godt for os, når han har været på isen. Det er første gang, jeg har oplevet sådan en skade.

- Og ser vi på den sportslige del, mister vi en forward, og det giver os en situation, hvor der er forskellige ting, der skal afklares, lyder det fra Jan Karlsson.

Han henviser til, at også forwarden Mads Christensen er tvivlsom til mandagens kamp mod Canada, mens der fortsat er mulighed for at indkalde spillere til truppens fire ledige pladser.

Jesper Duus fortæller, at man afventer, om flere danske NHL-spillere bliver slået ud i slutspillet.

Blandt andet kan San Jose Sharks med danskerne Mikkel Bødker og Jannik Hansen ryge ud af slutspillet natten til mandag dansk tid, hvis holdet taber til Vegas Golden Knights.

- Vi afventer resultater om natten. De vil jo selvfølgelig gøre alt for at forlænge serien, men vi kan have en forhåbning om, at vi får mulighed for at bringe nogle nye spillere ind, lyder det fra Jesper Duus.

Natten til søndag dansk tid var der flere danskere, som vandt med deres NHL-klubber og på den måde udsatte en mulig udtagelse til VM.

Det drejer sig om Lars Eller, der var med til vinde en kamp med Washington Capitals, samt Nikolaj Ehlers, som vandt med Winnipeg Jets.

- Resultaterne gik ikke lige vores vej i nat. Og tiden tikker, konstaterer Jesper Duus.