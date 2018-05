KFUM slog hjemme Avrasya med overbevisende chiffre.

En mærkværdig affære hvor gæsterne var foran ved pausen, men efterfølgende gik helt i stå, endte med en storsejr til værterne.

- Det var ærlig talt en mærkelig kamp, hvor det ikke altid var lige kønt. De spiller fint, men kan slet ikke holde skansen, da vi får bragt os foran med to hurtige mål kort efter pausen. Derfra bryder de sammen, og vi tager fortjent sejren, udtalte KFUM.s holdleder Ib Banggaard.

Caner Polat var manden bag Avrasyas mål. Christian Ebersbach og Patrick Sørensen scorede begge to mål hver for KFUM, mens Sharmarke Burhan, Steffen Outzen og Nicolai Christensen alle noterede sig for et mål.

(sb)