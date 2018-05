Marianne Bak havde næsten opgivet drømmen om at lave et kursted for stress-ramte. Men så mødte hun Lillian Abildgaard i en bus og nu starter de sammen kurstedet Hildegards Have i Bovense

Hildagards Have Hildegards Have er navnet på både et helt nyt kursted og på en stor land-have ved en gammel gård ved Baunemosevej uden for Bovense ved Nyborg.Kurstedet er for stress-ramte, men alle får i løbet af sommeren lejlighed til at se haven - en såkaldt terapihave med læge og køkkenurter, labyrint mv. Den er nemlig tilmeldt haveselskabets åbne haver, og havelågen åbnes blandt andet søndag den 27. maj klokken 10-15, og der er også åbent ved havefestivalen den 9. og 10. juni. Haven og kurstedet er opkaldt efter Hildegard af Bingen: Hun var en tysk abbedisse, mystiker, forfatter, læge og komponist. Hun er blevet kaldt middelalderens mest betydningsfulde kvinde og omtales ofte som "den hellige Hildegard". Hun levede omkring 1100 i det, der nu hedder Tyskland. Kilde blandt andet: Wikipedia.

Den lille tur fik stor betydning, for det viste sig, at de tres ideer passede sammen som puslespilbrikker. Marianne Bak har i en del år arbejdet med stress-ramte, og hun havde en bristet drøm om at skabe et sanatorium på Østfyn for folk, der var blevet syge af den fortravlede hverdag. Lillian Abildgaard har i mange år arbejdet med zoneterapi og samtale og sammen med sin mand drev hun tidligere kurstedet Holbrogaard ved Faaborg.

Det varede ikke længe for dem at finde ud af, at de havde mange fælles ideer og holdninger og oven i købet har Lillian Abildgaard og Poul-Erik Jensen en gammel stråtækt gård ved Bovense med en moderne rummelig tilbygning. Og ikke mindst har de en stor have.

Det hele gik op i højere enhed, og derfor er man nu klar til at modtage de første klienter i kurstedet Hildegards Have. Et sted, hvor stress-ramte mennesker kan få et ugekursus, der først og fremmest vil byde på ro og regelmæssighed. Men også behandlinger, bevægelse samtaler kreativitet og socialt samvær med ligesindede. Haven kommer til at spille en stor rolle i terapien af de stressramte, for det er for længst dokumenteret, at ophold i naturen eller i en have har helbredende effekt på mennesker, der har fået stress af hverdagens pres og alt for mange indput.

- Jeg forsøgte en tid at skabe et kursted på Østfyn. Vi havde fået lavet en bestyrelse og havde kik på en stor gård, der var til salg. Men det lykkedes ikke for os. Derfor var det virkelig en gave for mig at møde Lillian og Poul Erik og få mulighed for at starte her i Hildegards Have, siger Marianne Bak, der driver klinik i privaten i Nyborg og står for sundhed/wellness-behandlinger på Hotel Hesselet.