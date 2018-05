Nyborg: Der har været en del udskiftninger på Bladhusets redaktion på Nørretorv i Nyborg den seneste tid. Sidste år sagde vi farvel til Stine Jessen Jensen, der er blevet reporter på Fyens Stiftstidendes Odense-redaktion. Og lige før påske stoppede redaktionens tovholder på Lokalavisen Nyborg og tidligere mangeårige lokalredaktør Niels Andreasen.

Med på holdet er i stedet kommet Magnus Gersbo-Møller og Klaus Wind. Magnus har faktisk huseret i spalterne siden august sidste år, hvor han efter en årrække på centralredaktionen i Odense skiftede arbejdssted til den by, hvor han også bor i. Som far til tre og en socialrådgiveruddannet hustru lå det ligefor, at han overtog Stine Jessen Jensens stofområder: Skole- og dagtilbud, social og familie samt sundhed og forebyggelse. Siden Niels Andreasens pensionering har Magnus også engageret sig i Lokalavisen Nyborg, ligesom han dækker 112-stoffet.

Privat fylder familien meget, og for nylig fik han pustet nyt liv i rockstjernedrømmen og er kommet med i endnu et unavngivet orkester med øvelokale på Muzirkus. I den sparsomme fritid derudover snører han gerne løbeskoene og tager en tur i roligt tempo gennem skovene og langs strandene ved Nyborg.

Der er langt fra Tanzania til Nyborg. Men de mange længdegrader imellem har ikke gjort indtryk på Klaus Wind, som efter en del år undervejs - fra sneen på Kilimanjaro til færgehavnen i Nyborg - har løst billet til Stiftstidendes redaktion i bæltbyen.

Han er uddannet journalist fra DJH en god portion år før årtusindskiftet. Og lagde tilbage i starten af 90'erne ud med en tour de force gennem de fleste af avisens lokalredaktioner, inden han indtog redaktionen på Nordfyn. Et område, han har dyrket journalistisk indtil for et par år siden, da der blev kaldt efter ham i Assens.

I Nyborg gælder det som andre steder både stort og småt og alt imellem. I fritiden er det familien, lidt fodbold på sidelinjen og tennis på det røde grus, som fylder det meste. Altså, når hækken holder pause, og græsset ikke skal slås.

Frem til udgangen af juni har vi fået ekstra forstærkning i form af 24-årige Cecilie Lunding Tolversen, der er nyuddannet journalist fra Syddansk Universitet. Hun kommer oprindelig fra Hillerød, men er aktuelt bosat i Odense.