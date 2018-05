To steder på Fyn var kabeltyve i færd med at stjæle kabler, fordi de indeholder kobber, som kan sælges og indbringe ganske mange penge.

Der er penge i kabler og kobber - så mange penge, at byggepladser, virksomheder og selv Banedanmark oplever at få stjålet dem i metervis.

Søndag var tyve på spil to steder på Fyn, og i begge tilfælde blev kabeltyvene taget på fersk gerning.

Kort før klokken 11 blev en mand og en kvinde set ankomme i en lastbil til en virksomhed på Havnegade i Odense. Det var uden for almindelig åbningstid, så derfor undrede det forbipasserende, som kontaktede Fyns Politi.

Da en politipatrulje kort efter rullede op ved virksomheden var parret ganske rigtigt i gang med at samle kabler sammen og gøre sig klar til at køre. Længere nåede det dog ikke, før politiet havde sat en stopper for den 36-årige kvinde fra Odense og den 37-årige mand fra Tommerup.

Begge måtte en tur til politigården for at blive sigtet og afhørt, og senere kommer det til et retsligt efterspil.

Det gør det også for en 41-årig mand fra Trekantsområdet, som søndag over middag blev set ved en betonvarefabrik på Sjællandsgade i Middelfart. Fabrikken er delvis under nedrivning, og den 41-årige har muligvis set en mulighed for at sikre sig nogle hurtige penge i kobber fra kablerne.

Ved politiets ankomst måtte manden dog opgive sit forehavende, og er nu sigtet for forsøg på tyveri af kabler.

Også DSB og Banedanmark oplever ofte tyveri af kabler, som kan give store forsinkelser i den kollektive trafik, og også i udlandet lader folk sig friste af kobberen. I Danmark ligger prisen på kobber på omkring 40 kroner pr. kilo.