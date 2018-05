Snoghøj: Det var angiveligt igen arbejde med en ukrudtsbrænder, der søndag sendte brandbilerne til Snoghøj. Også lørdag var der sådan en brand i området.

Søndag klokken 12.44 fik Trekantområdets Brandvæsen melding om branden, der var brudt ud i en virksomhed indrettet i en villa på Snoghøjvej, oplyser indsatsleder, Johnny Rasmussen.

Der var ingen indenfor, men bygningen var overtændt og er udbrændt - totalskadet af flammer, røg og slukningsvand.

- Vi har fjernet taget med en kran for at sikre os, at alt er slukket, og skadeservice er rekvireret til at fjerne computere og andet indbo.

Otte brandfolk og fire køretøjer var på stedet i flere timer.