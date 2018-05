Imod. Antydningens fine kunst kunne også anvendes

Lokaldebat

Debatindlæg af Erik Sørensen, Tjørnevej 18, Nyborg

Debat: Jeg er nok ikke den eneste nyborgenser, der spekulerer på, hvor voldsom en omvæltning det vil være for slottet og for byen, når slotsprojektet engang er gennemført.

Den slags projekter har det med at leve deres eget liv, anført af ivrige museumsfolk, arkitekter, pengemænd og beslutningstagere, der gerne vil sætte sig varige spor. Og når først processen kører, kan det føles som en gletsjer, der glider ustoppeligt af sted.

Gletsjeren er sat i gang, og selv om det tavse flertal bliver inviteret til høringer, lurer usikkerheden om, hvor voldsom en visuel forandring vi vil blive vidne til.

Nyborg Slot trænger til en gennemgribende renovering, og jeg har set, hvor dygtigt håndværkerne arbejder med den opgave, og er helt tryg ved den del. Men historikernes ønsker om at føre Nyborg Slot tilbage til "dets historiske oprindelse" gør mig altså urolig.

De skitserede bygningsmassiver virker uhyggelige, og tanken om at genrejse et tårn, som har været en del af slottet, er vanskelig at forstå. Højden tør jeg slet ikke nævne.

Torvet skal føres tilbage, som da man havde ridderturneringer, men med den logik kunne man spørge, om det så går an at have vores nuværende rådhus fra 1970'erne liggende uændret?

Fordi der engang har været bygningsdele på slotsområdet, er det jo ikke en naturlov, at de partout skal genskabes i fuld målestok. Antydningens fine kunst kunne måske anvendes for at vise nutiden og kommende slægter, hvordan Nyborg Slot i sin storhedstid så ud.

Så store forandringer skal være forståelige for bruger og beskuer. Det ser ikke ud til, at det har spillet en større rolle (endnu) i slotsprojektet, men man kan jo tage fejl.