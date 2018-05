En kreds af lokale borgere gik sammen og blev enige om, at pengene skulle bruges til at føre forsamlingshuset tilbage til sit oprindelige udseende i det omfang, det kunne lade sig gøre.

De har fået penge Udover Helnæs Forsamlingshus er også to andre projekter i Assens Kommune i år modtaget donationer fra Energi Fyns Almene Fond.Aa grundejer- og Beboerforening har fået 53.000 kroner til at genetablere og afmærke to historiske stier i området. "Arbejdsgruppen for forøget naturturisme" får 24.197 kroner til et stort naturturismeprojekt, der består af en formidlingsstation samt forskellige andre tiltag i området ved Vissenbjergbakkerne.

- Vi var så heldige, at forsamlingshuset arvede 279.000 kroner for en halv snes år siden. Pengene var en gave fra den tidligere brugsforening, der forærede os kassebeholdningen, efter brugsen lukkede og blev solgt, fortæller Helnæs Forsamlingshus' formand Jørgen Nielsen.

Helnæs Forsamlingshus Helnæs var et af de første danske sogne, der byggede et forsamlingshus.Byens første forsamlingshus lå på hjørnet af Helnæs Bygade og Stævnevej og var opført i 1865. Der var forsamlingshus på ejendommens førstesal, mens stueetagen fungerede som købmandsbutik og beboelse. I 1888 blev der opført et nyt forsamlingshus bag ved Helnæs Kro. Det skete i forbindelse med, at der blev oprettet en skytteforening på øen. Det nuværende forsamlingshus på Ryet blev taget i brug i 1907. Forsamlingshuset er lejet ud cirka 25 gange om året. Forsamlingshuset arrangerer selv blandt andet fastelavnsfest, grundlovsmøde, fugleskydning og juletræsfest, og sammen med Helnæs Lokalråd bydes der hvert år på tarteletspisning og dilettantforestilling.

Helnæs: "På Fyns sydvestlige hjørne mellem Lillebælt og Horne Bugt ligger halvøen Helnæs, hvis natur og beliggenhed er ganske ejendommelig, men så temmelig ukendt, fordi den ligger så afsides fra det øvrige Fyn - langt fra købstad, jernbane og landevej. Dog har man alle steder ved huse og gårde sørget for læplantning, så der findes smukke haveanlæg, ligesom i det hele taget befolkningen (cirka 500) gør et solidt og veltilfreds indtryk trods den ensomme tilværelse, hvortil den er henvist".

Forsamlingshuset havde gennem årene undergået en række udvidelser og ændringer, der mildest talt ikke havde taget hensyn til bygningens oprindelige arkitektur. Samtidig blev der udfærdiget et budget på 2,2 millioner kroner til istandsættelser og forbedringer af Helnæs Forsamlingshus. Alt sammen et resultat af at Helnæs Forsamlingshus for ni år siden modtog en million kroner fra A.P. Møller Fonden.

- Vi har løbende forbedret og moderniseret forsamlingshuset under hensyntagen til dets tidligere udseende. Der er sat nye vinduer og døre i, vi har fået nyt tag, og der er lagt nyt gulv og tag på balkonen. Det er klart, at der er ting, som vi ikke kan føre flere end hundrede år tilbage i tiden. Det gælder for eksempel køkkenet og toiletterne, der dengang jeg var ung lå nede i kælderen. Vi tager renoveringerne, som de kommer. I bestyrelsen har vi nemlig et princip om, at vi ikke vil låne penge, siger 66-årige Jørgen Nielsen og understreger, at forsamlingshuset i dag har en sund økonomi med et pænt beløb i kassen.