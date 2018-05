Politiet fik søndag morgen ved nitiden anmeldelse om et indbrud i en villa på Faaborgvej i Assens.

Tyven har brudt et vindue op for at skaffe sig adgang til huset.

- Der er stjålet PH loftslamper, PH bordlamper og Kay Bojesen-figurer.

Lignende genstande er stjålet ved et indbrud i Ringe natten til søndag, så vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi kunne godt have formodning om, at det er samme gerningsmand.

Det lugter lidt, at der er stjålet PH-lamper og Kay Bojesen-figurer begge steder, siger han.