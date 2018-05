Søndagens forårsmarkedet i Den Romantiske Have på Sanderumgaard blev lidt af et tilløbsstykke. Familien Vind og en mængde frivillige sørgede for, at det hele endnu en gang klappede.

De er rundvisere, cafémedarbejdere, plante-parkeringsvagter, praktiske grise og står ved indgangen. Blandt andet. De frivillige i Den Romantiske Have ved Fraugde har travlt til forårsmarkedet, der er lidt af et årligt højdepunkt for gruppen af frivillige, der mødes hver tirsdag og laver havearbejde sammen med fruen på Sanderumgaard, Susanne Vind.

Også familien Vind på Sanderumgaard er trukket i arbejdstøjet søndag, og har indforskrevet en del familie til at hjælpe til.

- Når der er markedsdag deler vi jo vores hjem med rigtig mange mennesker, og så er det dejligt at dele den store oplevelse med familien også, fortæller Susanne Vind, hvis søstre og niecer blandet andet hjælper til rundt omkring på markedet.

Siden første forårsmarked på Sanderumgaard i 2011 er markedet vokset betragteligt. Midt på dagen gætter Susanne Vind på, at over 3000 gæster vil have besøgt haven, inden dagen er omme. De mange gæster har desuden kunnet handle i rekordmange stande. 75 standholdere har i år slået sig ned på markedet med alt fra sydesalt til keramik, stauder, frugttræer og meget andet.

- Det, der faktisk glæder mig allermest, er, at så mange standholdere kommer igen år efter år. Det tyder på, at de er glade for at kommer her, og i øvrigt får noget ud af det, bemærker Susanne Vind.

De frivillige fra "Havens Venner" får ikke selv handlet meget på markedsdagen, selv om de alle er havemennesker. I hvert fald ikke Birgit Olsen.

- Nej, jeg når ikke at købe noget til min egen have i dag. Jeg har ellers en stor have, men den kan jeg jo købe ind til alle mulige andre dage, som hun siger.

For dem, der ikke nåede ud på Sanderumgaard søndag, kommer der endnu en chance for at komme til marked den 9. september, hvor der er høstmarked i Den Romantiske Have.