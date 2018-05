Bogense: Skal du med bussen ud af Bogense i løbet af mandagen, så skal du være opmærksom på eventuelle ændringer. Den nordfynske købstad vil i løbet af mandagen lægge gader til en filmoptagelse, og det kan komme til at drille trafikken mellem klokken 10 og 17. Dels vil busruterne til og fra Bogense blive omlagt udenom lyskrydset mellem Vestergade og Adelgade, ligesom krydset også vil være spærret for almindelig trafik. Det betyder at det under optagelserne kun bliver muligt at bruge Vestre Engvej og Ved diget til at komme ud på Odensevej.

Nordfyn har i de senere år dannet kulisse til flere danske filmsucceser som "Mænd og høns", "Lang historie kort" og "Der kommer en dag".

Filmholdet bor i øjeblikket i feriehusene ved HCA Golf, men det har i løbet af søndagen ikke været muligt at få at vide, til hvilken film der skal optages scener.