Dansk Folkepartis byråds- og folketingspolitiker, Dorthe Ullemose, ønsker fortsat ikke at svare på, om hun selv har brugt den falske Facebook-profil "Tom Jensen" til at skrive kommentarer på Facebook. I et skriftligt svar til Fyns Amts Avis forklarer hun dog, at der er kopieret brudstykker af hendes tekster ind på Facebook-profilen.

Svendborg: Det er stadig uvist, om byråds- og folketingspolitiker Dorthe Ullemose (DF) selv har skrevet indlæg på Facebook og Fynsamtsavis.dk under pseudonymet "Tom Jensen"- Facebook-profilen, som har vist sig at være falsk.

For mens DF'eren har fortalt, hvordan den falske profil blev oprettet af hendes voksne datter, som ønskede at forsvare hende, har hun endnu til gode at svare klart og tydeligt på, om hun selv har gjort brug af den.

Vi skrev første gang om sagen om den falske Facebook-profil "Tom Jensen" i tirsdags, hvor avisen beskrev, hvordan profilen gennem de seneste par måneder gentagne gange i diverse Facebook-tråde og i kommentarfeltet på Fynsamtsavis.dk havde taget DF's byrådsmedlem i Svendborg og folketingsmedlem, Dorthe Ullemose, i forsvar.



Profilen, der også blev brugt til at sværte tidligere DF'ere til, var efter alt sandsynlighed falsk, vurderede tre eksperter i sociale medier.



En sprogforsker fandt i "Tom Jensens" og Dorthe Ullemoses Facebook-kommentarer påfaldende så mange sammenfald i sprogbruget, at det kunne tyde på, at det var den samme, der stod bag - uden at det lå helt fast.



Adspurgt om hun havde kendskab til profilen, svarede Dorthe Ullemose, at hun "ikke kender nogen Tom Jensen", og til spørgsmålet om, hvorvidt hun stod bag den, svarede hun "ingen kommentarer".



Facebook bekræftede siden, at Facebook profilen var falsk, og at den er blevet slettet.



Fredag eftermiddag sendte Dorthe Ullemose en mail til avisen, hvor hun skrev, at det var hendes voksne datter, der havde oprettet den falske profil. Vi har skrevet og ringet tilbage til hende for at få et svar på, hvorvidt hun selv har brugt profilen til at debattere med, men hun har ikke svaret på vores henvendelser.



Lørdag modtog avisen et læserbrev fra Dorthe Ullemoses datter, Maria Lynge Ullemose, der bliver bragt på siden her. I den forbindelse skrev vi på Facebooks beskedtjeneste Messenger og spurgte, om det kun er hende selv, der har brugt profilen til at debattere med. Det har hun ikke svaret på.

Noget klart svar giver hun heller ikke søndag, hvor avisen var i telefonisk kontakt med Dorthe Ullemose.

Her gjorde politikeren det klart, at hun ikke ønsker at stille op til interview, men at avisen måtte sende hende nogle spørgsmål på skrift, som hun så ville svare på.

I en mail spurgte Fyns Amts Avis derfor:

"Har du nogensinde selv skrevet fra Facebook-profilen Tom Jensen? Er der nogle af de kommentarer fra Tom Jensen, som avisen har trykt, som er skrevet af dig?"

Til det svarer Dorthe Ullemose:

"Jeg ønsker ikke at svare på flere af jeres spørgsmål, men som jeg tidligere har sagt, har jeg ikke oprettet profilen, men der er i et forsøg på at forsvare mig bl.a. kopieret brudstykker fra tekster, som er fundet hos mig, på facebooksider og fra nettet. Det er på ingen måde i orden, hvorfor der også er givet en undskyldning både i gårsdagens avis, og det vil jeg også gøre i dag."

Avisen ville naturligvis gerne have uddybet den forklaring - og gentaget spørgsmålet, om hun har brugt profilen på egen hånd - og tog efterfølgende igen kontakt til Dorthe Ullemose både pr. telefon og mail. Dog uden held.