Tomandscirkusset TinCanCompany har onsdag verdenspremiere på en forestilling, der binder genrer og udtryk sammen til en lyskæde af underholdning i et cirkustelt, der er så tilpas lille, at oplevelsen bliver større.

Og så synger vi. Det er grænseoverskridende, når man er vant til at skjule sig bag et akrobatisk trick. [i]Rune Vadstrøm Andersen, halvdelen af cirkusduoen TinCanCompany, om den nye forestilling "Planck"[/i]

- Og så er det første gang, vi har ladet en forestilling udvikle sig ud fra de ting og den akrobatik, vi har øvet, frem for at have et tema eller en fortløbende fortælling fra begyndelsen, siger Rune Vadstrøm Andersen, der er den ene af TinCanCompanys faste artister. Den anden er Gry Lambertsen, men med i forestillingen er også Camilla Bang, som er hyret i rollen som både musiker, komponist og artist.

Forestillingen Planck Forestillingen Planck er lavet af cirkustruppen TinCanCompany, som består af Rune Vadstrøm Andersen og Gry Lambertsen.Med i manegen er også Camilla Bang, som er både musiker, komponist og artist. Forestillingen, der har verdenspremiere i TinCanCompanys ny telt med plads til 60 publikummer, er instrueret af Troels Hagen Findsen. TinCanCompany holder til på Odense Havn i Dynamo Workspace, som er et internationalt produktionshus for nycirkus og scenekunst. Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Odense Kommune, Oticon Fonden og Spar Nord Fonden. Den kan ses 9. maj klokken 20 samt 10.-12. maj klokken 15 og 20.

Planck er den mindste tidsenhed, det giver mening at tale om, men det er også en nycirkusforestilling af TinCanCompany, der holder til på Odense Havn. En forestilling, der kombinerer nycirkus med performance og installation, og som kæder den ene optræden så hurtigt sammen med den næste, at der slet ikke er tid til at sunde sig. Derfor er begrebet "Planck" valgt til forestillingens navn.

- Og så synger vi. Det er grænseoverskridende, når man er vant til at skjule sig bag et akrobatisk trick, siger Rune Vadstrøm Andersen.

- Det er vores gamle drøm om at få eget cirkustelt, der i år går i opfyldelse. En drøm, som handler om at have publikum helt tæt på, så oplevelsen af cirkus bliver mere intens, siger han, der heller ikke lægger skjul på, at truppen også ser frem til at skulle på landevejen med teltet, når det har stået sine første prøvelser på Odense Havn.

Selv om TinCanCompany som trup har eksisteret i 20 år, er det første gang, det optræder i eget cirkustelt med manege, fire master og siddepladser til 50. Og intimiteten inden for teltdugen påvirker også forestillingen, forklarer Rune Vadstrøm Andersen, som sammen med ingeniørvenner har udviklet teltet, så det opfylder truppens krav og for eksempel kan rejses af få mennesker og placeres flere steder - selv på klippegrund.

Talemåden "man kan ikke lære en gammel hund nye kunster" passer ikke på Rune Vadstrøm Andersen og Gry Lambertsen. Efter 20 år i branchen har de to kastet sig over halsbrækkende artisteri i trapez flere meter over manegen; en øvelse, der ikke blev lettere af, at de begge har været på barselsorlov og holdt pauser fra træningen.

- Vi presser os selv til hele tiden at lære nyt, siger Gry Lambertsen, der begyndte at drømme om cirkuslivet, da hun som otteårig fik en ethjulet cykel. Godt ti år efter stiftede hun og Rune Vadstrøm Andersen deres første cirkus, Cirkus Cirkular, og gik til optagelse på en gøglerskole. Siden er det gået fra den ene forestilling til den anden, men fortrudt deres valg har de aldrig. Heller ikke selv om det har vist sig, at for at leve det frie gøglerliv skal man bruge lang tid bag en computer, når der skal søges enten tilladelser eller tilskud.

- På en eller anden måde er det lykkes os at få opfyldt alle vores drømme undervejs, også selv om det ind imellem har betydet, at vi skulle deponere skurvognen i mine forældres indkørsel. Og for et år siden stoppede vi op og spurgte os selv, hvad vi nu skulle finde på - og så var det, vi fandt ud af, at det var tid til teltet, siger Rune Vadstrøm Andersen.

Hvordan det er at sidde og høste store oplevelser i det intime rum, kan man opleve på Odense Havn i de kommende dage, hvis man kravler ind i gøgleruniverset.

Forestillingen "Planck" kan ses 9. maj klokken 20 samt 10.-12. maj klokken 15 og 20.