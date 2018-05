Brian Skov Nielsen (EL) har forståelse for Dalum-borgeres bekymringer

De kritiske borgere i området ved Demantsvej, Zachariasvej og Iver Vinds Vej i Dalum håber, at syn for sagen vil kunne få politikerne til at forstå deres bekymringer omkring et nyt byggeri i området, som investor Michael Sandal står bag.

De har tænkt sig at invitere politikere fra flere partier, og som den første har de haft Enhedslistens Brian Skov Nielsen på besøg. Efter turen til Dalum siger han:

- Efter at have været ude at se på det, kan jeg godt se, der er udfordringer i det.

Borgerne er især bekymrede for den høje bebyggelsesprocent på 65, der indgår i byggeplanerne, selvom kommuneplanen kun tillader en bebyggelsesprocent på 40.

Det forstår Skov Nielsen, der er medlem af By- og Kulturudvalget, godt.

- Det projekt, der står der nu, virker i forhold til omgivelserne meget massivt. Det synes jeg, vi er nødt til at have kigget på, og dermed også sagt, at det måske er en lavere bebyggelsesprocent, vi taler om, siger han.

EL-politikeren udtrykker også forståelse for de trafikale bekymringer, borgerne har omkring den måde, indkørslen til p-arealet ved det nye byggeri er indrettet på.

- Nu venter der otte ugers høring, og jeg har opfordret borgerne til at benytte deres mulighed for at skrive høringssvar, lyder det fra Brian Skov Nielsen.