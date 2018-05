For store hensyn til investoren, for få hensyn til beboerne i lokalolmrådet ved Demantsvej i Dalum. Sådan lyder kritikken af embedsfolkene, der har arbejdet med Michael Sandals boligprojekt. Hvad er din kommentar til det?

- Det er et synspunkt, og det har man selvfølgelig ret til at mene. Min opfattelse er, at vi har lyttet hele vejen rundt. På den baggrund har vi foretaget en faglig vurdering af, hvad, vi mener, kan lade sig gøre. Det er blevet forelagt By- og Kulturudvalget og byrådet, der også har haft adgang til samtlige høringssvar, og politikerne har på den baggrund valgt at sende lokalplanen i høring.

Men I embedsfolk i forvaltningen beslutter, hvad I anbefaler politikerne at gøre. Det betyder noget, hvad I mener. Og kritikken går på, at jeres anbefaling til politikerne er for farvet af investorens ønsker uden at tage hensyn til de øvrige beboeres bekymringer.

- Vi skal skønne, hvad vi mener, der kan lade sig gøre, og jeg mener, vi har behandlet sagen objektivt.

Ifølge kommuneplanen må bebyggelsesprocenten ikke overskride 40, men i lokalplanen for Michael Sandals projekt er bebyggelsesprocenten fastsat til 65. Hvorfor det?

- Kommuneplanens ramme på 40 procent er meget overordnet for et stort område. I hver sag må vi tage konkret stilling, og vi har i denne sag vurderet, at overordnet set kan området godt bære en bebyggelse på 65 procent. Og igen: Det er i sidste ende politikerne, der efter otte ugers høring, som jo først starter nu, træffer beslutning om, hvad der skal ske. Så der er stadig masser af mulighed for at gøre sin mening gældende og blive hørt.